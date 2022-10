Verkehr in Düsseldorf : Tempo 30 am Kaiser-Friedrich-Ring wird abgelehnt

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 4 wollte dem Vorschlag der Verwaltung nicht folgen, da nur für einen kleinen Abschnitt der Straße ein Tempolimit eingeführt werden sollte, um den Lärm einzudämmen. Der herrsche aber auch auf anderen Abschnitten des Kaiser-Friedrich-Rings, argumentierten die Politiker.

Dass nur ein kleiner Abschnitt zur 30er-Zone hätte werden sollen, hatte für Skepsis in der Bezirksvertretung gesorgt. „Die Vorlage der Verwaltung war nicht schlüssig“, sagt CDU-Fraktionssprecher Maik Baumann unserer Redaktion. Die Stadt hatte argumentiert, dass der Lärm auf den besagten 350 Metern größer sei als auf dem Rest des Kaiser-Friedrich-Rings. „Das stimmt so nicht“, sagt Baumann. „Im Bereich davor – von der Ampel bis hin zur San-Remo-Straße ist es beispielsweise laut der Lärmkarte der Stadt noch lauter.“

Die CDU will lieber andere Wege gehen: „Wir wünschen uns, dass die anderen Maßnahmen aus dem Katalog der Stadt geprüft und umgesetzt werden. Dazu zählen unter anderem Schallschutzfenster und Flüsterasphalt“, sagt Baumann. Damit wäre es zwar ruhiger an der Straße direkt am Rhein, allerdings bliebe ein anderes Problem zunächst ungelöst: Die Stadt wollte mit der 30er-Zone nach eigenen Angaben nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – und den Ärger um neue Halteverbotszonen in genau diesem Bereich beseitigen. Rund um eine Kreuzung, die durch zwei dauerparkende Smarts als Poller bekannt geworden war, darf man seit dem Frühjahr nicht mehr stehen. Die Smarts mussten weg, aber auch viele andere Parkplätze fielen weg.