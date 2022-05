Streik der Gewerkschaft Verdi : Telekom-Warnstreik – Demonstration zieht durch Düsseldorf

Düsseldorf Um den Druck in den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Telekom erhöhen, streiken heute die Verdi-Mitglieder und ziehen durch Düsseldorf. Auf den Straßen kann es dadurch zu Verzögerungen kommen.

Die Gewerkschaft Verdi will den Druck in den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Telekom erhöhen – und hat mit Beginn der dritten Verhandlungsrunde die Beschäftigten am Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Düsseldorf haben sich zahlreiche Streikende aus NRW zu einer landesweiten Demonstration getroffen.