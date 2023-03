Mobilfunknetz in Düsseldorf Telekom nimmt eine neue Funkanlage in Urdenbach in Betrieb

„Der angekündigte Standort auf der Corellistraße ist bereits in Betrieb“, teilte ein Telekom-Sprecher am Mittwoch auf Anfrage mit. Er sagte weiter: „An dem Standort haben wir alle Funkstandards, unter anderem 4G und 5G bis hin zum leistungsfähigsten Frequenzband 3,6 GHz, realisiert.“ Damit konnte diese Anlage früher als geplant aktiviert werden. Der mobile Anhänger am Sportplatz werde nun nicht mehr benötigt und könne abgebaut werden.