Stadtsauberkeit : Goldene Besen für viel Engagement beim Dreck-Weg-Tag

Düsseldorf Auch die Teilnehmer des Dreck-Weg-Tages 2021 wurden für ihren Einsatz geehrt. Drei Teams haben Urkunden, Preisgeld und einen Goldenen Besen verliehen bekommen.

Im Rahmen des Dreck-Weg-Tages wurden im Jan-Wellem-Saal des Rathauses Goldene Besen und Preisgelder in Höhe von jeweils 400 Euro an drei besonders originelle und engagierte Gruppen verliehen. Zu den Preisträgern gehören in diesem Jahr die Geocacher, der Abenteuerspielplatz Eller und das Städtische Familienzentrum Velberter Straße. Klaus Vorgang, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Pro Düsseldorf, lobt das Engagement der Teilnehmenden bei der vom Verein ausgerichteten Stadtsauberkeitsaktion: „Dabei ist es sehr erfreulich, dass nicht nur sehr viele Menschen mitmachen, sondern einige sich auch immer etwas Besonderes ausdenken.“ Er überreichte den Gewinnern jeweils einen Goldenen Besen, wobei die Geocacher nicht vor Ort mit dabei waren.