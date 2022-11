Kommen und Gehen : Tee-Spezialist aus Berlin ist jetzt auch am Carlsplatz

Düsseldorf In dem kleinen Laden soll es neben Tee-Genuss auch Kuturveranstaltungen wie Konzerte und Lesungen geben. Eine Zusammenarbeit mit Nachbar-Unternehmen ist geplant.

Mit der Zeile „You drink coffee, I drink tea my dear” aus dem Sting-Klassiker „Englishman in New York“ bringen „Paper & Tea“ (oder einfach „P & T“) einen neuen Trend auf den Punkt. Denn Tee schickt sich an, dem Coffee to go Konkurrenz zu machen. Das Berliner Unternehmen, vor rund zehn Jahren gegründet, hat am Carlsplatz Nr. 3 eine Filiale eröffnet. Stylisch wie ein Coffee-Shop, mit Teebar, einer exquisiten Auswahl aus eigenen Kräuterteemischungen, hochwertigen, ausschließlich handverarbeiteten Blends und dem passenden Zubehör.