Ehrenamt in Düsseldorf : Eine mobile Klinik nur für Kuscheltiere

Gerresheim Drei Ehrenamtler wollen mit dem Teddybär-Krankenhaus Kindern jetzt auch in Gerresheim die Angst vor Ärzten nehmen.

Am Samstag, 6. Juli, wird das Teddybär-Krankenhaus von 10 bis 17 Uhr auf dem Gerricusplatz in Gerresheim zu Gast sein. Das Teddybär-Krankenhaus ist ein ehrenamtliches Projekt, bei dem es darum geht, Kindern im Vorschulalter die Angst vor dem Arzt zu nehmen. In diesem besonderen „Krankenhaus“ werden die Kuscheltiere und nicht die Kinder behandelt. So erleben die Kinder als „Eltern“ ihrer flauschigen Lieblinge eine Arzt-Patient-Situation, ohne selbst betroffen zu sein – eine spielerische Vorbereitung auf den Ernst des Lebens. „Unser Ziel ist die Entwicklung eines natürlichen Umgangs mit Ärzten, Arztpraxen, Krankenhäusern und Medikamenten“, erklärt Christina Janßen. Sie ist Ärztin in der unfallchirurgischen und orthopädischen Praxis Arthromed90 in Gerresheim und organisiert die Veranstaltung ehrenamtlich mit einer weiteren Ärztin sowie einem Apotheker, beide ebenfalls aus Gerresheim: Isabel Kettel-Roin ist Zahnärztin in der Praxis Kettel in Düsseldorf, sie leitet dort die Kinderzahnheilkunde; Constantin Oelschläger ist in dritter Generation Inhaber der Gerricus-Apotheke in Gerresheim.