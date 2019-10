Verwaltung in Düsseldorf : Technisches Rathaus soll an die Mokauer Straße

Düsseldorf Die Verwaltung hat die beiden möglichen Standorte für einen Neubau analysiert und favorisiert inzwischen Oberbilk. Entscheiden müssen die politischen Gremien.

Die Stadt will, dass das Technische Rathaus nach Oberbilk umzieht. Nach einer Prüfung der beiden möglichen Standorte könne seitens der Verwaltung eine Empfehlung für den Standort Moskauer Straße 23 ausgesprochen werden, teilten Oberbürgermeister Thomas Geisel und Kämmerin Dorothée Schneider am Freitag mit. In Frage gekommen war außerdem noch das Grundstück in Bilk „Auf’m Tetelberg“, wo auch Wohnungen und der Neubau des Luisen-Gymnasiums entstehen sollen.