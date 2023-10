Bildung in Düsseldorf Wo Frauen fit für die IT gemacht werden

Der Frauenanteil in der von Innovation und zunehmender Digitalisierung getriebenen Technologiebranche liegt bei gerade einmal 13 Prozent. Nicht viel besser sieht es bei Start-up-Gründungen aus, nur rund 20 Prozent der jungen Unternehmen werden von Frauen gegründet. Aber woran liegt das? „Das fängt schon in der Kindheit im Elternhaus an: Mädchen spielen mit Puppen, Jungen mit dem Computer“, erklärt Güncem Campagna. „Und das geht in der Schule so weiter, wenn Mädchen suggeriert wird, Informatik sei nichts für sie. Ein entsprechendes Studium wird dann von Frauen auch nur selten ergriffen, und so finden sich später so gut wie keine Frauen im technischen Management“, sagt die Geschäftsführerin der Tech and Teach gGmbH, die ihren Sitz in einem alten Fabrikgebäude an der Mindener Straße in Oberbilk hat.