Dating in Düsseldorf Ein Rendezvous im Gewölbekeller am Carlsplatz

Die Motivation, das neue Format überhaupt durchzuführen, erklärt Manakos so: „Ich finde, dass Dating-Apps blind machen – sie reduzieren einen Menschen auf Kennziffern, auf Unwesentliches.“ Mit dem Speed-Dating möchte er direkten Kontakt ermöglichen. „Ich war selbst schon mal bei einem Speed-Dating und habe meine Erfahrungen gemacht“, sagt er. „Deshalb habe ich bei unserer Veranstaltung auch alles eliminiert, was mir bei meiner ‚Erfahrung‘ nicht gefallen hat. Ich habe es so organisiert, wie ich es selbst gerne gehabt hätte.“ Und so stimmte in der Weinbar die Atmosphäre im romantisch-heimeligen Kellergewölbe. Das Konzept: Zwölf Frauen, zwölf Männer und alle 30 Minuten ein neues Glas Wein.