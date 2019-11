Jugger in Düsseldorf : Der harmlose Nahkampf

Jugger in Düsseldorf

Sportliche Freundschaft überwindet Städte-Rivalität: Die Düsseldorfer Jugger vom Team Blackthorn in Schwarz messen sich beim gemeinsamen Training mit den Cologne Raptors. Viele Jugger pflegen Freundschaften mit Spielern aus fremden Teams und sogar aus anderen Ländern. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Die Sportart Jugger sieht martialisch aus, setzt aber vor allem auf Technik, Taktik und das Fairplay der Spieler. Das Düsseldorfer Team hat bereits internationale Erfahrung gesammelt.

Eigentlich kann man Jugger nicht mehr als eine junge Trendsportart bezeichnen, denn das Spiel wird bereits seit über 25 Jahren gespielt. Über 130 Teams gibt es in Deutschland, weitere in Spanien, Irland, den USA und Australien. Die Sportler, die sich selbst Jugger nennen, treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen Trainings sowie regionalen, nationalen und internationalen Turnieren. In den vergangenen Jahren immer wieder dabei: das Team Blackthorn aus Düsseldorf.