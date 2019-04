Jugendsport : Tennisturnier mit Wohlfühlfaktor

Laure Sura vom TC Düsseldorf 1913 gewann die Konkurrenz der Juniorinnen U12. Foto: Tennisfarm/Moritz Müller

Oberkassel 125 Jugendliche ermittelten beim Skyline Cup in Oberkassel ihre Sieger.

In den Ferien sind viele Kinder verreist, Flora Wankum blieb zuhause, um ein Tennisturnier zu spielen. „Mein Vater wollte weg, aber ich lieber den Skyline Cup spielen. Der macht immer einen riesig Spaß“, sagt sie. So fuhren die Eltern die 15-Jährige vier Tage lang von Pulheim nach Düsseldorf. Nach drei Siegen unterlag sie jedoch ihrer Teamkollegin Lea Beldimann vom TCC Brauweiler. Dennoch: Diese vier Tage hätten sich gelohnt, so die junge Spielerin.

So sahen es viele der 125 Jugendlichen zwischen neun und 16 Jahren, die diese Woche in mehreren Konkurrenzen antraten. Der Skyline Cup fand bereits zum vierten Mal auf der Anlage des TC Oberkassel am Rheinufer statt. Die ehrenamtlichen Turnier-Organisatoren hatten Glück mit dem Wetter, und sie sorgten sich auch um das „Wohlgefühl“ der jungen Spieler. Denn bei diesem Turnier soll nicht nur die Besetzung hochklassig sein, die Teilnehmer sollen auch spüren, dass man sich besonders für sie engagiert. So gibt es ein Begrüßungsgeschenk, Obst und Wasser für alle, Turnierbetreuer vor Ort, die die Spieler zum Platz begleiten, Massagen am Finaltag.