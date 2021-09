Sportstätten in Düsseldorf : Jetzt kann die Tennisanlage saniert werden

Der Landtagsabgeordnete Marco Schmitz (l.) stattete Corinna Scheit und Anlagenwart Bernd Weiser einen Besuch an der Le­naustraße ab. Foto: privat

Düsseldorf Mit den Landesfördermitteln in Höhe von 175.000 Euro will der TC Blau-Schwarz nun Clubheim und Halle modernisieren. Der Verein hat rund 900 Mitglieder, vor allem die Jugendabteilung ist stark.

Seit den 1970er Jahren ist am Clubhaus und in der Tennishalle des TC Blau-Schwarz an der Lenaustraße nicht viel gemacht worden, nur der Bodenbelag wurde ausgetauscht. Bei Heizung, Duschen und Umkleiden ist eine Sanierung daher dringend erforderlich. Und die kann nun endlich umgesetzt werden – dank des Landesprogramms „Moderne Sportstätten 2022“, denn der entsprechende Förderantrag des Grafenberger Tennisvereins wurde positiv beschieden. 175.000 Euro stehen für eine Modernisierung zur Verfügung. „Wir wollen das jetzt professionell planen und zügig angehen, unsere Mitglieder haben lange genug darauf gewartet“, sagt Corinna Scheit, die in dem neu gegründeten Vorstand das Amt der zweiten Vorsitzenden übernommen hat.

Corona habe dem 900 Mitglieder starken Club mit einer starken japanischen Gemeinde wie vielen anderen Sportvereinen in Düsseldorf über einen langen Zeitraum ziemlich zugesetzt, auch wenn man sich früh zu helfen wusste. „Wir haben zum Beispiel zwei provisorische Courts auf dem Parkplatz hergerichtet, so dass die spielfreie Pause überschaubar blieb“, erzählt Scheit, die unter anderem auch für den Breitensport beim TC Blau-Schwarz zuständig ist. Dass sei nicht zuletzt deswegen so wichtig gewesen, weil der Verein mit knapp 300 Kindern und Jugendlichen über eine der größten Jugendabteilungen in Nordrhein-Westfalen verfüge.