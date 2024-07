Hotel Breidenbacher Hof in Düsseldorf Taylor Swift schläft auf dem „Royal Floor“ – das bekommt sie dort geboten

Maximale Diskretion und unlimitierter Luxus gehören zum Kerngeschäft des Breidenbacher Hofs an der Königsallee. Trotzdem ist nicht schwer zu erraten, wer dort höchstwahrscheinlich für die Auslastung in der teuersten Etage verantwortlich ist: Am Hinterausgang des Hotels stehen gegen 14 Uhr vier Polizisten und Dutzende Fans mit Taylor-Swift-Shirts. Schwarze Autos verlassen die Tiefgarage und brausen über die kurzfristig gesperrte Heinrich-Heine-Allee in Richtung Gelsenkirchen. Dort wird der US-Popstar am Abend das dritte Konzert in Folge geben.