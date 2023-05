Kampf der Taxis in Düsseldorf Wie der Streit um die Taxinummer vor Gericht lief

Die Klage von Rhein-Taxi gegen Taxi Ruf wegen der Verwendung einer der eigenen Telefonnummer ähnlichen Ziffernfolge ist am Freitag in eine mündliche Verhandlung am Landgericht gemündet. Der Vorsitzende Richter Wilko Seifert ließ dabei große Zweifel erkennen, ob es am Ende wirklich dazu kommen wird, dass die Rufnummer nicht mehr verwendet werden darf.