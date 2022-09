Verkehr in Düsseldorf : SPD kritisiert neuen Taxihalt an der Vennhauser Allee

Ein seltenes Bild: Ein Wagen wartet an der Vennhauser Allee. Foto: Marc Ingel

Vennhausen Die Verlegung des Taxistandes sorgt für Ärger. Denn genutzt wird er kaum, dafür nimmt er wichtigen Stellplatz für Kurzparker, Handwerker oder Paketboten weg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Ende August wurden an der Vennhauser Allee in Höhe der Siedlung Freiheit die Parkflächen neu zugeordnet – ohne vor Ort die Bedürfnisse zu kennen, kritisiert die SPD im Stadtteil. Dadurch werde Gewerbetreibenden, Kunden, Handwerkern oder Paketzustellern die Möglichkeit genommen, ordnungsgemäß zu halten, sagt die Vorsitzende Petra Reidt-Schmidt. Hintergrund der Maßnahme dürfte die künftige Eröffnung des Drogeriemarktes Rossmann an der Vennhauser Allee 222 sein. Nachzuvollziehen sei die Aktion trotzdem nicht, da der Eigentümer des Gebäudes, in dem im Erdgeschoss der Drogeriemarkt entsteht, einen Parkplatz mit 15 Stellplätzen (davon neun für Mieter, vier für Kunden und zwei Behindertenparkplätze) einrichten musste.

Bisher war vor dem Neubau ein Taxistand eingerichtet, an dem jedoch kaum Taxen gehalten haben. „Die meisten Personen haben ein Handy und rufen sich ihr Taxi, wenn sie eines brauchen, selbst. Das gilt auch für die Restaurantbetreiber, die die Ernsthaftigkeit dieser Regelung infrage stellen“, weiß Reidt-Schmidt zu berichten. Der alte Taxistand wurde nunmehr verlegt in Höhe des Gebäudes Vennhauser Allee 214 – in dem im Oktober ein neues Restaurant eröffnen wird. „Auch die Handwerker, die dort Materialien abladen müssen, haben keine andere Möglichkeit mehr, als in zweiter Reihe auf der viel befahrenen Vennhauser Allee verbotswidrig zu halten. Seit Einrichtung des neuen Taxihaltes stand dort noch nicht ein einziges Taxi“, sagt die SPD-Vorsitzende in Vennhausen. Stattdessen würden dort Lieferdienste sowie auch Kunden, die ihre Einkäufe ins Auto packen, oder ältere und mobilitätseingeschränkte Personen, die in der Apotheke ihre Medikamente abholen müssen, halten – aus alter Gewohnheit, denn bisher waren an der Stelle des neuen Taxihaltes Parkbuchten mit eingeschränktem Halteverbot ausgewiesen.

„Wir haben die Verkehrsverwaltung bereits gebeten, die neue Parkraumbewirtschaftung an dieser Stelle schnellstens wieder rückgängig zu machen und zu prüfen, ob es zwischenzeitlich noch angemessen ist, überhaupt einen Taxihalt in Vennhausen einzurichten. Man sollte mal alle Taxistände auf ihre Daseinsberechtigung überprüfen“, so Reidt-Schmidt.