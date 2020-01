Fahrdienst in Düsseldorf : Free Now lockt Kunden mit 9,99-Euro-Kampfpreis

Seit vergangenem November bietet Free Now seinen Dienst „Ride“ in Düsseldorf an. Foto: FreeNow

Düsseldorf Der Höchstpreis von rund zehn Euro gilt für Fahrten im gesamten Stadtgebiet mit Ausnahme des Flughafens. Kritik kommt von Taxifahrern.

Maximal 9,99 Euro soll eine Fahrt durch Düsseldorf mit dem Fahrdienst „Ride“ von Free Now kosten, wie das Unternehmen seit Kurzem bewirbt. Das gilt für alle Wege im Stadtgebiet, also auch von Benrath nach Kaiserswerth und für Fahrten durch den Berufsverkehr. Einzig Strecken von oder zum Düsseldorfer Flughafen sind ausgeschlossen. Mit dem Angebot will Free Now im von Taxi- und Mietwagenfahrern hart umkämpften Markt Kunden gewinnen. Doch lässt sich damit überhaupt wirtschaftlich arbeiten?

In der Tat handelt es sich bei dem vergünstigten Fahrpreis um eine zeitlich begrenzte Marketingaktion, wie Falk Sluga, Sprecher bei Free Now, mitteilt. Wie lange dieser Zeitraum dauert, lässt das Unternehmen jedoch offen. Die Differenz zwischen dem regulären Fahrpreis und dem Aktionsangebot übernehme das Unternehmen, sodass Mietwagenunternehmern und Fahrern keine wirtschaftlichen Schäden entstünden.

Doch auch wenn der Preis nicht dauerhaft gilt, ist das Angebot für Taxifahrer eine schlechte Nachricht, wie Dennis Klusmeier erklärt: „Man merkt, dass die Kunden fehlen.“ Das mache sich umso mehr in einer ohnehin umsatzärmeren Zeit wie im Januar bemerkbar. Klusmeier ärgert sich darüber hinaus, dass sich Free Now viele Jahre als Partner der Taxifahrer inszeniert habe, nun aber mit ebendiesen Fahrern in einen Konkurrenzkampf gehe. Denn während der Anbieter, der zuvor unter dem Namen MyTaxi tätig war, früher ausschließlich Taxifahrten via App vermittelte, betreibt das Unternehmen seit vergangenen Jahr in Düsseldorf mit „Ride“ einen Dienst zur Vermittlung von Mitetwagenfahrten, ähnlich wie es der US-Fahrdienst „Uber“ praktiziert. Daniel Schrader