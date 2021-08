Protest in der Innenstadt : Tausende Kurden ziehen demonstrierend durch Düsseldorf

Foto: Christoph Schroeter 11 Bilder Kurden-Demonstration zieht durch Düsseldorf

Düsseldorf Tausende Kurden sind am Samstag demonstrierend durch Düsseldorf gezogen. Protestiert wurde gegen den türkischen Präsidenten Erdogan, deutsche Waffenverkäufe - und auch gegen das geplante NRW-Versammlungsgesetz.

Bereits um kurz nach 11 Uhr am Samstagvormittag war die Karlstraße in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs in ein Fahnenmeer getaucht. Die Organisation „Defend Kurdistan“ hatte zu einer Demonstration aufgerufen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet. Rund 5000 Protestierende sollten es werden. Nach Schätzungen von Beobachtern waren es aber wohl nur rund 2000. Die Polizei äußert sich nicht zu den Zahlen.

Der Zug startete gegen 12.30 Uhr und setzte sich in Richtung Graf-Adolf-Straße in Bewegung. Von dort ging es über die Geschäftsseite der Kö zum Corneliusplatz und dann über Heinrich-Hein-Alle und Oberkasseler Brücke zum Versammlungsort auf den Rheinwiesen. Dort kamen die Teilnehmer schon früher an, als ursprünglich geplant, weil die Veranstalter den Zugweg unterwegs etwas verkürzt hatten.

Lautstark wurde gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan protestiert, den die Demonstranten einen Terroristen nannten und dem sie vorwarfen, Krieg gegen die Kurden in der Türkei zu führen. Möglich, so skandierten die Teilnehmer, werde das auch durch deutsche Waffenverkäufe in die Türkei. Die Bundesregierung wurde aufgefordert, diese einzustellen.

Immer wieder wurde über die Lautsprecher auch das geplante NRW-Versammlungsgesetz kritisiert. Dagegen hatte es am 26. Juni in Düsseldorf eine Demonstration gegeben, bei der mehrere Teilnehmer von der Polizei eingekesselt worden waren. Am 28. August wolle man erneut in der Landeshauptstadt dagegen auf die Straße gehen.

Viele Passanten entlang des Zugwegs, besonders auf der Kö und der Theodor-Körner-Straße, wunderten sich zuerst über das große Polizeiaufgebot und dann über die lautstarken Demonstranten. Es wurde teilweise spekuliert, um was es dabei wohl gehen möge. Die Farben Gelb, Rot und Grün der kurdischen Fahnen scheinen den meisten doch nicht geläufig zu sein.