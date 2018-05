Düsseldorf: Tausche Messi gegen Neymar

Düsseldorf Die Stadtbücherei in Derendorf lädt in diesem Sommer samstags zur Fußballbilder-Tauschbörse ein.

Die Bundesliga-Saison ist vorbei, Fußballfans bekommen aber sicher keine Langeweile: Denn die Weltmeisterschaft in Russland steht vor der Tür. Ein klares Zeichen dafür sind die neuen, in Büdchen, Supermärkten und Buchhandlungen erhältlichen Sammelalben für Fußballbilder, mit denen sich die Fans in den Wochen vor den Spielen beschäftigen können. Hilfe bietet dabei ab jetzt die Derendorfer Stadtbücherei: Sie möchte den eifrigen Sammlern unter die Arme greifen und stellt ab jetzt jeden Samstag ihre Räumlichkeiten als Tauschbörse zur Verfügung.

Gegen Ende des Tauschtages hatte er dreißig der noch fehlenden achtzig Bilder ergattern können. Ein gutes Ergebnis, was ihn aber in der nächsten Woche wieder in die Stadtbücherei ziehen wird, bis er alle Bilder hat. Noch bis zum 14. Juli wird die Tauschbörse für alle Fußballbilder an Samstagen zwischen 11.30 und 12.30 stattfinden.