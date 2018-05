Nach Festnahme in Düsseldorf : Tatverdächtige schweigt weiter zu tödlicher Attacke

Düsseldorf Zur Bluttat von Niederkassel gibt es keine neuen Erkenntnisse -zumindest nicht durch die mutmaßliche Täterin. Die 59-jährige Frau, die am Abend des Pfingstsonntags ihren Ehemann (67) in der gemeinsamen Wohnung an der Lütticher Straße mit einem Messer so schwer verletzte, dass dieser später starb, setzt ihr Schweigen in der angeordneten Untersuchungshaft fort.

"Und das ist ihr gutes Recht, ein vollkommen normaler Vorgang", sagt Staatsanwältin Britta Zur. Die Frau sei vom Richter gefragt worden, ob sie einen Anwalt habe. Als diese das verneinte, habe der Richter ihr eine Frist von zwei Wochen eingeräumt, um sich einen Anwalt zu besorgen. "Auch das ist normales Prozedere", so Zur.

Die 59-Jährige hatte an dem Abend selbst die Polizei angerufen und, als diese vor Ort eintraf, "keinen Zweifel daran gelassen, dass sie die Täterin sei", fasst die Staatsanwältin die Aussagen der Beamten zusammen. Ob die Frau bewusst und bei vollem Verstand nichts sagen wolle oder das Schweigen aus einem Schock resultiert, will Zur nicht kommentieren: "Das wäre rein interpretativ."

(arc)