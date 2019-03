Tat in Düsseldorf-Friedrichstadt: „Rambo-Messer“ für Mord an Frau besorgt

„Rambo-Messer“ für Mord an Frau besorgt

Tat in Düsseldorf-Friedrichstadt

Der Tatort an der Bachstraße und der Verdächtige (rundes Bild). Foto: Fotos: Wulf Kannegießer, Polizei Düsseldorf | Montage: Schnettler

Düsseldorf Durch Zeugen kommen beim Prozess um den Mord an einer 36-jährigen Frau in Friedrichstadt immer mehr Details der Bluttat zur Sprache. Demnach soll der Angeklagte mit einem extra dafür beschafften „Rambo-Messer“ zugestochen haben.

Der Frau hat er laut Anklage an einem Augustmorgen 2018 vor ihrer Haustür an der Bachstraße aufgelauert, sie rücklings niedergestochen und mit 27 Schnitt- und Stichwunden tödlich verletzt. Einer seiner Brüder (40) versicherte als Zeuge am Mittwoch den Hinterbliebenen des Opfers das Beileid im Namen seiner Familie.