Aktion in Düsseldorf : Enie van de Meiklokjes backt mit Kindern am Flughafen

Enie van de Meiklokjes backt mit Kindern am Flughafen

Aktion in Düsseldorf

Enie van de Meiklokjes beim „Kinderbacken“ am Düsseldorfer Flughafen mit Moderator Harald Greising. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Beim Foodfestival am Düsseldorfer Flughafen konnten sich die Reisenden kulinarisch auf ihren Urlaub vorbereiten.

Auf den Anzeigetafeln waren die Flugziele inklusive der Abflugzeiten abzulesen. Die Flüge gingen nach Istanbul, Paris, Las Vegas oder Mailand. Scheinbar ein ganz normaler Sonntag am Flughafen Düsseldorf und doch war es nicht so ganz normal, denn Passagiere konnten sich bereits im Vorfeld kulinarisch auf ihre Flugziele vorbereiten. Der Flughafen hatte unter dem Titel „Taste the Airport“ erstmals ein Food Festival im Abflugterminal organisiert. „Das ist eine interessante Art, die Wartezeit zu verkürzen. Es ist lecker und man kommt mit anderen Leuten ins Gespräch“, meint Ralph Debruin. Er wartete auf seinen Flug nach Amsterdam.