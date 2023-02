Tarifstreit im Öffentlichen Dienst Streik in Düsseldorf legt Nahverkehr lahm

Düsseldorf · Seit 3 Uhr am Donnerstagmorgen fährt in Düsseldorf keine Straßenbahn, keine U-Bahn mehr, es wird gestreikt. Nur ein paar Buslinien werden noch sporadisch bedient. Wie die Situation am Hauptbahnhof und auf den Straßen ist.

09.02.2023, 10:34 Uhr

Von Christoph Schroeter

Die Gewerkschaften Verdi und Komba bestreiken unter anderem in Düsseldorf den Nahverkehr. Auch Stadtverwaltungen und Kitas sind betroffen. Hintergrund ist der laufende Tarifstreit im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Eine Verdi-Bezirkssprecherin in Düsseldorf bestätigte, dass Beschäftigte dem Aufruf gefolgt seien. Der Nahverkehr in der Landeshauptstadt sei daher von den Warnstreiks betroffen. Haltestellen waren am frühen Morgen menschenleer. Auf Anzeigentafeln war der Hinweis „!!! Streik !!!" zu lesen. Um kurz nach 7 Uhr waren am Düsseldorfer Hauptbahnhof zahlreiche Pendler unterwegs. Fast allen von uns befragten war jedoch bekannt, dass die Rheinbahn an diesem Tag bestreikt wird. Wo in NRW am Donnerstag und Freitag gestreikt wird Nahverkehr und Kitas betroffen Wo in NRW am Donnerstag und Freitag gestreikt wird Mitarbeiter der Rheinbahn informieren vor dem Hauptbahnhof. „Es ist etwas mehr Bedarf als sonst", sagt einer von ihnen. Die Möglichkeiten, von dort wegzukommen, seien jedoch sehr beschränkt: „Es fährt ja kaum was." Die Hilfesuchenden bekommen einen Zettel in die Hand gedrückt, auf denen 14 Buslinien aufgeführt sind, die „voraussichtlich planmäßig" fahren. „Fast alle Linien davon gehen aber nach außerhalb", sagt der Mitarbeiter. Wer in die Innenstadt möchte, läuft. Vom Konrad-Adenauer-Platz aus ist eine deutliche Wanderungsbewegung über die Friedrich-Ebert-Straße in die City zu beobachten. Maria Senskij ist mit der Bahn aus Langenfeld gekommen. „Das hat gut geklappt. Aber wie komme ich jetzt weiter zum Fürstenplatz?" Der Rheinbahn-Mitarbeiter muss sie enttäuschen: „Leider gar nicht." Sie macht sich auf den Weg zum Taxistand. Frank Breuer aus Wuppertal wollte heute eigentlich von zu Hause aus arbeiten. „Dann ist aber doch ein wichtiges Kundengespräch dazwischen gekommen." Er will jetzt mit einem E-Scooter ins Büro fahren. „Das erste Mal, dass ich so einen Roller miete. Hoffentlich geht das gut", lacht er. Am Freitag sei dann aber Homeoffice angesagt. Die verhältnismäßig entspannte Situation am Hauptbahnhof ist auch auf den Straßen zu beobachten. Polizeisprecher Henrik Welp sagt, es sei an ein paar neuralgischen Punkten etwas mehr Verkehr zu beobachten. „Aber es ist kein großer Unterschied zu Tagen ohne Streik." Vermutlich würden die meisten im Homeoffice sitzen, mutmaßt Welp. In der aktuellen Tarifrunde fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Davon entfallen laut Verdi rund 640.000 auf NRW. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant. Vor dem Rathaus in Düsseldorf ist gegen 10 Uhr eine Kundgebung mit mehr als 1000 Teilnehmenden angekündigt, sagte die Verdi-Sprecherin.

