Banken : Targobank vergibt mehr Konsumentenkredite

Düsseldorf Die Filialen in Düsseldorf vergaben Konsumentenkredite über 152,9 Millionen Euro – ein Plus von 6,95 Prozent seit Jahresbeginn.

Besonders dank Zuwächsen im Geschäft mit Konsumentenkrediten hat die Targobank Düsseldorf ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt. Die Filialen in Düsseldorf vergaben zum Stichtag 30. Juni Konsumentenkredite über 152,9 Millionen Euro – ein Plus von 6,95 Prozent seit Jahresbeginn. „Die Nachfrage nach Finanzierungsangeboten bewegte sich auch im ersten Halbjahr auf hohem Niveau“, sagt Vertriebsdirektor Lothar Neumann. In Düsseldorf betreute die Bank zum 30. Juni insgesamt rund 56.500 Kunden und führte 22.101 Girokonten.

Trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase stiegen im ersten Halbjahr die Spareinlagen bei dem Institut in Düsseldorf um 1,93 Prozent auf 60,9 Millionen Euro. Das Volumen der Tagesgelder wuchs um 4,64 Prozent auf 132 Millionen Euro. In Festgeldern hatten die Kunden mit 32,3 Millionen Euro 4,36 Prozent mehr als vor Jahresfrist angelegt. „Der Bedarf an Alternativen zu klassischen, aber niedrig verzinsten Anlageformen wächst. Auch deshalb hat die Nachfrage nach ETFs und aktiven Investmentfonds im ersten Halbjahr deutlich an Fahrt aufgenommen“, sagt Neumann. Wachsende Nachfrage gebe es auch nach dem Anfang 2018 gestarteten Produkt- und Serviceangebot für Geschäftskunden. Die Bank sieht die Beratung vor Ort nach wie vor als entscheidenden Faktor an. „Bei größeren Anlageentscheidungen bevorzugt die Mehrheit unserer Kunden immer noch eine persönliche Beratung in der Filiale“, sagt Neumann dazu.