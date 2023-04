Bank in Düsseldorf Targobank erzielte 2022 einen Rekordgewinn

Die Targobank betreut bundesweit 3,6 Millionen Privat- und Firmenkunden und beschäftigt rund 7000 Menschen an 332 Standorten in Deutschland. Der Hauptsitz in Düsseldorf wird für rund 15 Millionen Euro umgebaut, im Zuge dessen wächst dort die Zahl der Beschäftigten von 600 auf 850. Das Gesamtprojekt ist so geplant, dass es 2025 abgeschlossen werden könnte. Abhängig sei das allerdings von der Verfügbarkeit von Handwerkern und Materialien.