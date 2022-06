Tankstellen in Düsseldorf : Spritpreise sinken - Ansturm bleibt aus

PM-Tankstelle in an der Kölner Landstraße am Morgen: Die Preise wurden gesenkt, der befürchtete Ansturm blieb aber aus. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Die Angst war groß vor einem riesigen Ansturm auf die Tankstellen am Mittwoch, auch in Düsseldorf. Seit Mitternacht gilt die Senkung der Energiesteuer, die zu deutlich günstigeren Spritpreisen führen sollte. Wie die Situation am Morgen in Düsseldorf war.

Kurz vor Mitternacht an der Shell-Tankstelle an der Kölner Landstraße in Düsseldorf-Wersten: Kaum ein Mensch steht dort, um sein Auto zu betanken. Die Preise auf der Anzeigetafel sind auch gepfeffert, fast 2,14 Euro für einen Liter Diesel, Super kostet rund 2,28 Euro.

Dann springt die Uhr auf 0 Uhr, doch an der Anzeigetafel ändert sich nichts, die Preise bleiben noch hoch. Ein Autofahrer hält an einer der Säulen, tankt Super E10 für 2,219 pro Liter. Nein, sagt der Mann aus Erkelenz, er habe nicht bis genau um Mitternacht gewartet. „Hätte ja auch nix gebracht“, sagt er und zeigt auf die Preissäule. Er sei von der A46 abgefahren, weil er es mit seiner Tankfüllung wohl nicht mehr bis nach Hause geschafft hätte. Bei 15 Litern hängt er die Zapfpistole wieder ein. „Vollgetankt wird dann morgen früh, da wird es ja hoffentlich etwas günstiger sein.“

Damit sollte er Recht behalten. Am Morgen wird der Liter Diesel an der Tankstelle für 1,929, Super für 1,969 und E10 für 1,869 verkauft. Laut ADAC-Spritpreis-App wurden die Preise in der Nacht um 1.01 Uhr gesenkt. Ähnliche Preise werden für die Super-Kraftstoffe an der Aral in Oberbilk aufgerufen, Diesel ist dort jedoch acht Cent teurer.

Dass die verhältnismäßig günstigen Preise aber zu einem Kundenansturm geführt hätten, davon kann keine Rede sein. Besuche an vier verschiedenen Tankstellen in Wersten und Bilk zeigen normalen Betrieb. Sie hätte schon auf die günstigen Preise spekuliert, sagte eine Kundin an einer freien Tankstelle in Wersten. „Aber von den Kursen von vor dem Krieg sind wir ja doch noch meilenweit entfernt.“

Die Shell-Tankstelle in Wersten um kurz nach Mitternacht: Preise hoch, kaum Kunden vor Ort. Foto: Christoph Schroeter

Die Sprit-Steuersenkung kommt nach Einschätzung des Bundesverbandes freier Tankstellen bei den Kunden an. „Die Maßnahme scheint auf den ersten Blick weitestgehend weitergegeben worden zu sein“, sagte der Geschäftsführer des Verbandes, Stephan Zieger, am Mittwochmorgen.

Im Vorfeld war erwartet worden, dass die Spritpreise am Mittwoch nicht abrupt fallen werden. Grund dafür ist, dass die gesenkte Steuer nicht beim Verkauf an der Zapfsäule, sondern ab Tanklager beziehungsweise Raffinerie anfällt. Das bedeutet, dass alle vor Mitternacht gelieferten Vorräte der Tankstellen noch mit dem normalen höheren Steuersatz belastet sind. Dass die Mehrheit der Tankstellen dennoch bereits jetzt die Preise kräftig senkte, könnte eine Folge der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit und des damit einhergehenden Wettbewerbsdrucks sein.

