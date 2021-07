Polizei sucht Zeugen : Tankstelle in Düsseldorf-Vennhausen überfallen

Vennhausen Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Vennhausen erbeutete an Mittwochabend ein bislang unbekannter Täter mehrere hundert Euro. Nach ihm wird nun von der Polizei gefahndet.

Wie die Polizei berichtet, betrat am Mittwochabend eine männliche, dunkel gekleidete Person den Verkaufsraum der Tankstelle "In den Kötten" und ging auf den einzig anwesenden Mitarbeiter zu. Unter Vorhalt eines circa 20 bis 30 Zentimeter langen Küchenmessers bedrohte der Mann den Kassierer in deutscher Sprache mit leichtem Akzent und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Der Kassierer öffnete die Kasse. Der Täter griff zu und entnahm Geldscheine in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Beute steckte er in seinen Rucksack. In diesem Moment gelang es dem Kassierer, vor dem Täter zu flüchten. Der Täter rannte daraufhin ebenfalls aus der Tankstelle und flüchtete in unbekannte Richtung auf die Straße. .