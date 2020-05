Polizei in Düsseldorf : Tankstelle in Gerresheim überfallen

Der Täter bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und konnte mit mehreren hundert Euro Beute die Flucht ergreifen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubüberfalls in einer Tankstelle an der Dreherstraße in Gerresheim. Ein unbekannter Täter hatte am Samstag gegen 22 Uhr den Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Kassierer verstaute daraufhin mehrere hundert Euro in eine Plastiktüte, die der Täter mitgebracht hatte. Der Unbekannte flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis.