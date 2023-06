Kunst in Düsseldorf Kunst für die Dunkelheit

Aber Tanja Kühn lässt sich da insgesamt nicht festlegen, macht was sie will, setzt dem Zebra Gertrud einen Hut auf, feiert den „King Ares von Eller“, das Hunde-Porträt zählt zu ihren Lieblingsbildern – und muss in diesem Fall ohne Neon-Entfremdung auskommen. „Das würde ich am liebsten gar nicht verkaufen“, sagt die frühere Kfz-Mechanikerin. Und dann gibt es doch noch eine persönliche Abrechnung mit den Jahren, als es so viele Einschränkungen zu erleiden galt: In „Different Love“ wird der Kuss zwischen Mann und Frau zum kulturellen Gegensatz zwischen Grellbunt und Grau. „Ist ja jetzt alles wieder erlaubt“, sagt sie.