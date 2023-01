Pitcher-Talk in Düsseldorf Talkshow mit Schlagzeuger der Toten Hosen und Koch im Pitcher

Die Pitcher-Talkshow geht in die nächste Runde. In dem Lokal an der Oberbilker Allee erwartet Gäste am 31. Januar ein bunter Abend, bei dem es um die Toten Hosen, gutes Essen und tanzende Punks geht. Bereits zum 13. Mal lädt Gastgeber Marcus Schönhoff Gäste zum Gespräch ins Pitcher ein. An jedem letzten Dienstag im Monat findet die Talk-Runde dort statt.