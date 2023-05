Berufsorientierung in Düsseldorf Talente-Parcours „Komm auf Tour“ mit 700 Schülern

Die Moderatorin „Futurista“ fragt die 30 Schüler: „Wer hat am Ende des Monats noch Taschengeld übrig?“. Fast die Hälfte der Kinder halten die Hand hoch. Die Moderatorin ist überrascht. Die Frage ist Teil des „Komm auf Tour“-Parcours in dem Mercedes-Werk, der den Schülern von Förder-, Haupt- und Gesamtschulen zur Berufsorientierung dienen soll. 725 Siebtklässler aus verschiedenen Düsseldorfer Schulen sind bei der ganzwöchigen Veranstaltung dabei. Der Erlebnisparcours besteht aus vier Stationen, an denen die Kinder interaktiv Probleme lösen sollen.