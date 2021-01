Silvesternacht in Düsseldorf : Taktik der Stadt ist aufgegangen

An einigen Stellen – auch in der Innenstadt – war trotz der besonderen Situation Feuerwerk zu sehen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

In zahlreichen anderen Städten galt ein Böllerverbot im ganzen Stadtgebiet oder zumindest in vielen Zonen. Zum Jahreswechsel hat sich jedoch gezeigt, dass es in Düsseldorf an genau der richtigen Stelle konzentriert war.

Es war nicht überall ruhig, etwas Feuerwerk hat es in verschiedensten Ecken des Stadtgebiets in der Silvesternacht doch gegeben. Insgesamt aber ist die Taktik der Stadt aufgegangen, auf ein Böllerverbot lediglich in der Altstadt zu setzen und im Rest der Stadt nur an die Menschen zu appellieren.

Denn gebraucht wurde das Verbot offensichtlich – und erwartungsgemäß – ganz besonders in der Altstadt. Es gab den Ordnungskräften die Handhabe, frühzeitig einzuschreiten und mitgeführte Raketen zu beschlagnahmen, wenn auch nur in insgesamt fünf Fällen. Und es hat mit Sicherheit dabei geholfen, die Zahl der Menschenansammlungen gegenüber anderen Jahren sehr deutlich zu verringern. Die Aussicht auf wenig spektakuläres Feuerwerk im Umfeld und strenge Kontrollen des Alkoholverbots dürfte manchen dazu bewogen haben, lieber doch anderswo den Abend zu verbringen.