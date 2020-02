#Duesseldorf112 : Twittergewitter bei der Feuerwehr Düsseldorf

Ein Feuerwehrmann bereitet sich auf einen Einsatz vor. Foto: dpa/Guido Kirchner

Die Feuerwehren im „Twittergewitter“: Die Brandbekämpfer in Nordrhein-Westfalen wollen an diesem Dienstag erneut via Kurznachrichtendienst Twitter über ihre Arbeit berichten. Auch die Feuerwehr Düsseldorf ist dabei.

Nicht nur Einsätze werden beim zweiten bundesweiten „Twittergewitter“ thematisiert. „Wir werden exklusive Einblicke in die Arbeitswelt unserer Feuerwehr liefern und die Frage beantworten, wie man seinen Traum zum Beruf machen kann. Im Rahmen unserer Ausbildungsoffensive bieten wir alleine in diesem Jahr rund 80 Ausbildungsplätze bei der Feuerwehr an“, sagt Feuerwehrchef David von der Lieth.

Unter dem Hashtag #112live sind die Pressestellen der Berufsfeuerwehren am 11. Februar von 8 bis 20 Uhr auf Twitter präsent. „Unsere Teilnahme im letzten Jahr war ein großer Erfolg: Wir haben viel Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten und unseren Kommunikationskanal für Notfälle weiter ausgebaut“, erinnert sich Pressesprecher Tobias Schülpen.

Mit 253 Tweets habe das Social-Media-Team 2019 fast eine Million Aufrufe bei Twitter erreicht und so einen umfassenden Einblick in die Arbeit einer Großstadtfeuerwehr geben können.

Diesmal sind die Tweets der Feuerwehr Düsseldorf unter dem Hashtag #Duesseldorf112 zu finden.

(csr)