Tag des Baumes in Düsseldorf : Kampf für den Erhalt von Platanen

Zum „Tag des Baumes“ zog eine Gruppe von der Gustav-Poensgen-Straße zum Konrad-Adenauer-Platz. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Demonstrierende sahen am Tag des Baumes den Erhalt von 101 teils jahrzehntealten Platanen im Innenstadtbereich gefährdet und gingen auf die Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

Eine Großdemonstration war es nicht gerade, die am „Tag des Baumes“ von Oberbilk zum Konrad-Adenauer-Platz zog. 29 Demonstranten wollten auf die ihrer Meinung nach dringende Erhaltung von Bäumen im Stadtgebiet aufmerksam machen. Aktuell sehen sie den Erhalt von 101 teils jahrzehntealten Platanen im Innenstadtbereich gefährdet. Als Startpunkt hatte die Baumschutzgruppe die Gustav-Poensgen-Straße ausgewählt, wo rund 60 Bäume betroffen sind.

„Bei zwei Großprojekten, dem RRX der Deutschen Bahn und der Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes, werden Bäume gefährdet oder sogar vorhandene große Bäume einfach weggeplant“, sagte Uli Schürfeld von der Baumschutzgruppe. In Folge des Baus einer schnellen Bahnverbindung zwischen Köln und Dortmund sei es nötig, den Lärmschutz auf den neusten Stand zu bringen. Dafür solle eine acht Meter hohe Wand auf die schon vorhandene Mauer gebaut werden. „Die dafür notwendigen Fundamente sollen trotz des Widerstands der Bevölkerung im Wurzelraum der Platanen versenkt werden“, sagte Schürfeld. „Wenn auch versichert wird, dass beim Bau Rücksicht auf die Bäume genommen werden soll, vertrauen wir diesen Versprechungen nicht. Unsere Erfahrungen zeigen: Alle Versprechungen werden nicht umgesetzt.“ Zur Untermauerung seiner Behauptung führte Schürfeld Beispiele an: „An der Lacombletstraße musste 2020 ein kleines Wäldchen weichen, an der Schillerstraße wurden im Februar drei Linden gefällt, um Investoreninteressen gerecht zu werden.“

Info Forderungen der Baumschutzgruppe Wahl Die Baumschutzgruppe will, dass sich die Landtagswahlkandidaten zu Planungen von Großprojekten und zum Schutz von Bäumen positionieren. Meinung Die Gruppe möchte zudem, dass „Baumrecht vor Baurecht“ gilt, dass die Möglichkeit von Ausgleichszahlungen bei Baumfällungen aufgehoben wird und Sommerfällungen verbieten.

Klar ist, dass große Bäume die Temperaturen im Umfeld herunterkühlen. In Zeiten des Klimawandels bei steigenden Temperaturen sind Bäume so etwas wie die Klimaanlage der Innenstädte. „Die Gefahren für uns alle, die sich durch den Klimawandel ergeben, sind nicht mehr zu übersehen. Es geht also nicht mehr um eine ‚Liebe‘ zu Bäumen, die wir auch haben, es geht um unser Überleben in der Stadt, die schon genug zubetoniert und zuasphaltiert ist“, sagte Schürfeld. „Es geht letztendlich um unsere Gesundheit, denn für all das was, Bäume für uns leisten, gibt es keinen Ersatz.“ Zwar würden bei den meisten Bauprojekten die gesetzlichen Vorgaben mit Bürgerbeteiligungen eingehalten, aber wenn man sich die Ergebnisse der Planungen anschaue, frage man sich, warum die Bürger überhaupt beteiligt worden seien. „Meistens setzen die Investoren ihre Vorstellungen durch“, sagte Schürfeld.