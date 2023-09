Tag der Wohnungslosen „Wohnungsnot ist in Düsseldorf ein Kernproblem“

Grund dafür sei auch die angespannte wirtschaftliche Lage vieler Immobilienunternehmen. Allein 4000 Wohneinheiten sollen auf den Flächen des Grand Central in Oberbilk und der Glashütte in Gerresheim entstehen, darunter auch ein Anteil preisreguliertes Wohnen. Die Grundstücke liegen jedoch brach. Politik und Stadt wollten darum den Druck auf die Eigentümer erhöhen, sagt Keller, und per Vorkaufsrecht selbst Grundstücke übernehmen oder diese in die Hände von Genossenschaften und gemeinwohlorientierte Unternehmen übergeben.