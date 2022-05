Tag der Pflege in Düsseldorf : Öffentliche Wertschätzung für Pflegekräfte

Kemal Tabak, Claudia Kohn und Martin Renneberg arbeiten in der Pflege. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Unterbilk Am Tag der Pflege erhielt das Personal des Martinus-Krankenhauses ein besonderes Dankeschön für seine Arbeit – die kann auch außerhalb von Krisenzeiten eine Herausforderung sein.

Das Banner am Seitenflügel des Martinus-Krankenhauses ist elf Meter hoch und sieben Meter breit. Das Plakat drückt mit verschiedenen Kompositionen rund um das Wörtchen „mit“ das Miteinander in der Pflege aus und ist als Dank an das Pflegepersonal gedacht. „Es ist uns wichtig, dass wir die Pflegekräfte wertschätzen, gerade in Corona-Zeiten“, sagt der Pflegedirektor des Krankenhauses, Tim Plaggenborg.

Anscheinend bewegt sich die Wertschätzung am Hospital auf hohem Niveau, denn das Banner ist nicht nur Symbolpolitik für die Öffentlichkeit. „Wir bekommen am Tag der Pflege immer Geschenke. Es gab schon Powerbanks, Thermoskannen und diesmal einen Rucksack“, sagt Claudia Kohn. Sie leitet das Pflegeteam auf der Geriatrie.

Der Tag der Pflege wird immer am 12. Mai begangen. Es ist der Tag, an dem 1820 Florence Nightingale, die Pionierin der Krankenpflege, geboren wurde. Wertschätzung ist genau der Punkt, den die Pflegekräfte seit Jahren einfordern und im ersten Jahr der Pandemie auch bekamen. „Da standen die Menschen auf den Balkonen und haben applaudiert. Das war eine besondere Aktion, weil unsere Arbeit plötzlich im Fokus der Öffentlichkeit stand“, sagt Kohn. In den Hochphasen der Corona-Pandemie war die Arbeit noch belastender als ohnehin schon. „Wir haben den ganzen Tag in Schutzanzügen gearbeitet und in der ständigen Sorge gelebt, sich anzustecken“, erinnert sie sich. „Aber als Corona normal wurde, sank die Wahrnehmung. Es wäre schön, wenn auch außerhalb von Krisenzeiten anerkannt würde, wie körperlich anstrengend und psychisch belastend unser Beruf ist. Dabei geht es nicht um fünf Euro mehr Gehalt.“