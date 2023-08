Offene Tür im Düsseldorfer Regierungsviertel „Möchten unserem Kleinen zeigen, wie Land und Demokratie funktionieren“

Und er durfte sich den „Wasserwerfer 10.000“ nicht nur von außen anschauen. Polizist Jürgen Brettmann ließ ihn auch in das Innere des Wagens klettern. „Aber bitte nichts anfassen“, ermahnte ihn Brettmann. „Das war sehr interessant. Da sind alle möglichen Sachen drin und es erinnert einen an ein Gaming-Zimmer, weil da Joysticks drinnen sind. Und es ist sehr gemütlich“, fand Paul. Zusammen mit seinen Eltern war Paul am Samstag zum Tag der offenen Tür im Regierungsviertel gekommen. „Wir sind aus eigenem Interesse gekommen, möchten aber vor allem unserem Kleinen zeigen, wie unser Land und Demokratie funktionieren“, sagte seine Mutter. Für Paul waren die Technikstände der Polizei und Feuerwehr besonders anziehend. Seine Mutter hingegen freute sich besonders auf die gebuchte Führung durch die Staatskanzlei. „Der Tag der offenen Tür ist eine gute Gelegenheit, Bereiche zu sehen, die sonst aus guten Gründen nicht zugänglich sind“, sagte sie.