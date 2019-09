E-Autos in Düsseldorf : Roller, Laster und Luxusautos beim Tag der Elektromobilität

E-Autos in Düsseldorf

Düsseldorf Beim Tag der Elektromobilität warben die Hersteller für die umweltfreundlichen Fahrzeuge und boten Probefahrten an.

Dass trotz mäßigen Wetters viele Interessierte zum Tag der Elektromobilität ans Düsseldorfer Rheinufer kamen, zeigt, dass das Thema im allgemeinen Bewusstsein angekommen ist. Der Aktionstag fand am Samstag und Sonntag parallel zur Düsseldorf-Etappe der Rallye E-Cross Germany statt und wurde von Anbietern und Herstellern genutzt, um die Menschen über die Vorzüge und Möglichkeiten von elektrischer Mobilität zu informieren.

„Die Zeiten, in denen elektrische Fahrzeuge nicht den Ansprüchen der Menschen genügt haben, sind vorbei“, ist sich Organisator Jens Ohlemeyer sicher. Die nötige Infrastruktur, etwa die nötigen Ladestationen, werden immer weiter ausgebaut und die Technik der Autos genügt inzwischen dem, was die meisten Fahrer brauchen. „Vor allem in der Stadt kann man sich inzwischen auf rein elektrische Autos verlassen“, sagt Ohlemeyer.