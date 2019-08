„Tag der Bildung 2019“ : Youtuber Rezo kommt nach Düsseldorf

Rezo hält bei der Verleihung des 7. Webvideopreises im Juni 2017 in Düsseldorf den Preis in der Kategorie "Music" in der Hand. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Vor der Europawahl sorgte der Youtuber Rezo mit einem Video für Aufregung, in dem er der CDU den Untergang prophezeite. Jetzt kommt er zu einer Diskussionsrunde nach Düsseldorf.

Am 14. September findet in Düsseldorf der „Tag der Bildung 2019“ unter dem Motte „Bildung im digitalen Zeitalter“statt. Das Evangelische Schulreferat beteiligt sich mit vier Veranstaltungen.

Ursprünglich war geplant, die Veranstaltung im „Haus der Kirche“ in der Altstadt stattfinden zu lassen. Mit Rezo als Zugpferd erwarten die Veranstalter jedoch einen großen Andrang. Daher wurde die Diskussionsrunde in den Ratssaal im Düsseldorfer Rathaus (15.30 Uhr bis 17 Uhr) verlegt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Über die Verlegung hatte zuerst der WDR berichtet.

Der „Tag der Bildung 2019“ findet am 14. September in der Düsseldorfer Altstadt statt. Es gibt zahlreiche Workshops, Präsentationen und Vorträge auf dem Marktplatz, im Rathaus und in der Alten Kämmerei sowie dezentral in verschiedenen Bildungseinrichtungen.