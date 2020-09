Düsseldorf : Magischer Abend mit „Tabula Rasa“ bei Düsseldorf Festival

Düsseldorf Die Eigenproduktion des Festivals besticht durch einen Mix aus Akrobatik und Urban Dance. Am Freitag ist sie noch einmal in der Mitsubishi Electric Halle zu sehen.

Tock, tock, tock. Zuerst ist da nur dieses Klopfen in der Dunkelheit. Dann setzt die Stimme von André Kaczmarczyk ein: „Öffnet mir die Tore, tanze mit mir diesen Tanz, der an die Sterne stößt, falle mit mir entkräftet zu Boden.“ Während der Schauspieler Verse des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa zitiert, huschen weiß gekleidete Gestalten ins Licht. Eine nach der anderen wird für Sekunden beschienen und wieder von der Schwärze eingehüllt.

So verhalten und poetisch beginnt „Tabula Rasa Feat. Urbanatix“ in der Mitsubishi Electric Halle. Doch kaum sind die Worte verstummt, entfachen die Artisten und internationalen Streetstyle-Stars ein Feuerwerk. Die Show ist eine Eigenproduktion des Düsseldorf Festivals. Beseelt von dem Wunsch, nach monatelangem Corona-Stillstand wieder Kultur auf die Bühne zu bringen, fanden die Intendanten Christiane Oxenfort und Andreas Dahmen in Takao Baba einen ebenso leidenschaftlichen Partner. Der in Düsseldorf beheimatete Choreograf, einer der besten der freien Tanzszene, konzipierte „Tabula Rasa“ mit Regisseur Christian Eggert als Mix aus Akrobatik und Urban Dance.