Veranstaltungen in Düsseldorf : T-Bar darf wieder Livemusik spielen

Andreas Steinhauer bringt die Livemusik zurück nach Gerresheim. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Vor dem Konzert mit der Band Halber Liter findet eine Lesung mit Manni Breuckmann in Gerresheim statt. Auch für 2022 gibt es schon fixe Termine in der Kult-Kneipe.

Auch Gerresheim musste lange ohne Live-Veranstaltungen auskommen, doch das hat bald eine Ende. In Steini’s T-Bar am Kölner Tor wird es ab diesem Monat wieder regelmäßig Termine geben, Lesungen, Konzerte, Partys. Bezirksbürgermeisterin Maria Icking habe sich höchstpersönlich dafür eingesetzt, hebt Gastronom Andreas Steinhauer hervor, nachdem der vorherige Pächter (vor Corona) immer wieder Ärger mit dem Ordnungsamt hatte und es so kaum noch Live-Events in der Kult-Kneipe gab. Doch Steinhauer und seine Frau Hanna hätten sich nach der Übernahme Mitte vergangenen Jahres stets „brav“ und vorbildlich verhalten, „und so hat das Ordnungsamt unsere Situation neu bewertet und uns die Freigabe erteilt“, sagt Steinhauer. Unter Auflagen natürlich: Um 22 Uhr ist stets Schluss, und die Zahl der Veranstaltungen sollte sich in Grenzen halten.

Das wird sie, beteuert Steinhauer, los geht’s am Freitag, 19. November, wenn ab 19.30 Uhr die „Stimme des Westens“ aus seinen Büchern liest (10 Euro). Gemeint ist natürlich Manni Breuckmann, der über die wirtschaftliche Entwicklung des Profi-Fußballs räsonieren möchte. Und ja, es gibt sie noch: Die ungekrönten Cover-Könige Halber Liter kommen am 10. Dezember in die T-Bar, Karten gibt es hierfür nicht mehr, denn bei knapp 100 Besuchern ist Schluss. „Dafür hat die Band schon zugesagt, auch 2022, wenn sie 40 Jahre bestehen wird, vorbeizuschauen“, sagt Steinhauer. Der Termin steht schon fest: 17. Juni.

Darüber hinaus wird am 23. Dezember (20 Uhr) eine vorweihnachtliche Party gefeiert (3 Euro), die wahrscheinlich nicht ganz so besinnlich wird, da neben DJ Opa auch Tote-Hosen-DJ Krause auflegen will. Und wer Silvester noch nichts vorhat, dürfte in der T-Bar ebenso auf seine Kosten kommen: DJ-Legende VDE (Zakk) steht an den Plattentellern (20 Uhr, 5 Euro).