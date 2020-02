Debatte um „Kita-Imam“ in Düsseldorf : Sylvia Pantel widerspricht Vorwurf von Diakonie-Chef

Düsseldorf Die CDU-Bundestagsabgeordnete sieht ihre Zweifel am „Kita-Imam“ nicht ausgeräumt.

(arl) Die CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel widerspricht der Darstellung von Diakonie-Chef Thorsten Nolting, sie habe sich nicht für ein Gespräch wegen der Vorwürfe gegen den „Kita-Imam“ gemeldet. „Ich bin immer gesprächsbereit“, sagte Pantel unserer Redaktion. Sie habe nach einem Blogbeitrag über einen möglicherweise problematischen Hintergrund des muslimischen Geistlichen im Frühjahr ihre Fragen per Mail an Nolting gesendet. Pantel beklagt, dass der Diakonie-Chef sie nicht zufriedenstellend beantwortet habe und darüber hinaus ihre Mail auch an den Kreis der Muslime weitergeleitet habe.

Nolting hatte sich in einem Interview mit unserer Redaktion zu dem Pilotprojekt in einer Kita in Reisholz geäußert, bei dem der Imam Asmer Ujkanovic und der Pfarrer Hartmut Wölk den Kindern Wissen über Christentum und Islam vermitteln sollen. Auch die beiden Geistlichen nahmen an dem Interview teil. Dabei ging es auch um die Vorwürfe, dass der Imam fundamentalistische Ansichten vertrete. Die Bloggerin Sigrid Herrmann-Marschall hatte dies anhand von Facebook-Posts von der privaten Seite des Imams nahegelegt. Aus Sicht der Diakonie sind die Vorwürfe inzwischen geklärt. Die Verantwortlichen halten an der Zusammenarbeit mit dem Mann fest. Auch Ujkanovic selbst betont im Interview, er habe keine radikalen Ansichten, sondern engagiere sich vielmehr schon lange für ein besseres Zusammenleben zwischen Muslimen und Christen.