CDU-Politikerin Sylvia Pantel aus Düsseldorf „Mittelstandsgipfel“ bietet viel Polemik und wenig Lösungen

Am Ende der Veranstaltung darf Fritz Vahrenholt noch ein Fazit ziehen. „Es gibt eine Menge Leute, die so denken wie wir“, ruft er. „Die Mobilisierung nimmt zu. Wir werden mehr!“ Wer genau „Wir“ sein soll, wird nicht klar. Am Ende steht die Erkenntnis, dass die Wirtschaft berechtigte Sorgen hat, für die es aber keine einfachen Lösungen gibt. Gefehlt hat an diesem Abend jedenfalls eine stärkere Widerrede bei allzu einfacher Pauschalkritik – nicht zuletzt vonseiten der Wirtschaftsriege, die sich bei dieser Veranstaltung durch ihre Podiumspräsenz in eine politische Agenda einspannen ließ.