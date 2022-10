Bauen in Düsseldorf : SWD-Neubau bildet Grundstein für Wohnquartier

Bauen in Düsseldorf

An der Löbbeckestraße hat die SWD ein Wohnhaus mit 38 Wohnungen neu errichtet. Foto: SWD/BERND SCHALLER

Düsseldorf An der Löbbeckestraße in Düsseltal wurde ein Mehrfamilienhaus mit 38 preisgedämpften Wohnungen errichtet. Die Städtische Wohnungsgesellschaft hat sich das mehr als zehn Millionen Euro kosten lassen.

Etwas weniger als zwei Jahre, nachdem der erste Spatenstich für das neue Wohnhaus an der Löbbeckestraße gesetzt wurde, konnten die ersten Mieter nun ihre Wohnungen beziehen. Das große Mehrfamilienhaus der SWD (Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf), das architektonisch von offenen Laubengängen und einem Wohnturm an der Nordseite geprägt wird, ist das erste Haus, das im so genannten Plangebiet Lacombletstraße fertiggestellt wurde. Es soll den Grundstein für ein Wohnquartier bilden.