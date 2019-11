Cold Cases in Düsseldorf : Bleiben diese Morde ungesühnt?

Ermordet am 20. November 2004: Susanne Lucan (27). Foto: Bußkamp, Thomas (tbu)

Düsseldorf Vor 15 Jahren wurde Susanne Lucan im Schlaf erschlagen. Wachmann Augustine O. starb 2011 durch Messerstiche im Dienst. Anton Rapp wurde 2013 erstochen. Keiner der Täter wurde überführt. Und von Debbie Sassen fehlt seit 23 Jahren jede Spur.

Beim Kriminalkommissariat 11 am Jürgensplatz ist das Licht selten aus. 1600 Todesfälle in Düsseldorf haben die Ermittler in diesem Jahr schon untersucht, 48 Mordkommissionen waren bislang in der Landeshauptstadt und den Nachbarkreisen Mettmann und Neuss eingerichtet.

Nicht immer haben die kurz MK genannten Kommissionen Erfolg. Geschlossen werden die Akten der ungelösten Fälle aber nie endgültig, können jederzeit wieder geöffnet werden, wenn es neue Hinweise gibt. So könnten etwa neue Ergebnisse im Fall der Grevenbroicher Schülerin Claudia Ruf auch zu einer neuen Prüfung der Akte Debbie Sassen führen. Die damals achtjährige Deborah war im Februar 1996 auf dem Heimweg von der Schule in Wersten spurlos verschwunden. Die elfjährige Claudia war nur vier Monate später nach einem Spaziergang mit dem Hund nicht nach Hause gekommen. Ihr Leichnam wurde später bei Euskirchen gefunden. Während die Ermittler in ihrem Fall vergangene Woche über neue Erkennnisse berichteten, fehlt von Debbie Sassen bislang jede Spur. Wo die Kripo noch an Grenzen stößt:

Verschwunden am 16. Februar 1996: Deborah „Debbie“ Sassen. Foto: Bretz, Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Susanne Lucan Heute vor 15 Jahren, zwei Tage nach ihrem 27. Geburtstag, wurde sie in ihrem Bett erschlagen aufgefunden. Freunde, die4 zur Party geladen waren, hatten den Rettungsdienst gerufen, als ihnen niemand öffnete. Immer im Verdacht war Susannes Ex-Freund, zu dem sie trotz Trennung noch innigen Kontakt hatte. Nicht zuletzt, weil übereifrige Polizisten am Tatort Spuren zerstörten, weil sie irrtümlich von einem Suizid ausgingen, endete eine Anklage gegen den einzig Verdächtigen zehn Jahre nach der Tat mit einem Freispruch. Einen neuen Ermittlungsansatz gibt es nicht.

Hans-Gert L., genannt Lemmy, wurde 68 Jahre alt. Am 3. Juni 2016 öffnete er womöglich selbst einem Mörder die Tür seiner Wohnung im Haus Mindener Straße 1. Zeugen sahen einen etwa 25-jährigen Mann aus dem Haus über die brachliegende Güterzugstrecke davon laufen. Auf seinem Basecap wollen die Zeugen entweder ein Posthorn oder ein DHL-Logo gesehen haben. Der Mann, der akzentfrei deutsch sprach und eine Tasche bei sich hatte, wurde von einem jüngeren Mann begleitet. Gefunden wurden sie nie. Mögliches Mordmotiv: Habgier. Lemmy, einst eine Disco-Größe in der Altstadt, trug oft auffälligen Goldschmuck, hatte meist viel Geld dabei und zeigte das auch.

Augustine O. war 40 Jahre alt und hatte Nachtdienst im Parkhaus der damaligen Galeria Kaufhof an der Berliner Allee, als er am 11. April 2011 ermordet wurde. Der Wachmann aus Nettetal, geboren in Nigeria, Vater einer Tochter und Laienprediger in einer christlichen Kirchengemeinde, wurde mutmaßlich bei einem Kontrollgang durchs Parkhaus erstochen, möglicherweise von Autoaufbrechern oder Dieben, die er gestört hatte. Gefahndet wurde unter anderem in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy“, auch mit Bildern aus Überwachungskameras, die an verschiedenen Standorten einen auffallend kleinen Mann mit großer Tasche, der aus dem Parkhaus über die Oststraße in Richtung Wehrhahn lief, filmten. Hinweise gab es nie.

Anton Rapp war schon seit längerem tot, als man seine Leiche in einer Gartenlaube fand. Der 56-Jährige wohnte in der Kleingartenanlage in Gerresheim, wurde dort erstochen. Die krebskranke Koch starb im Februar 2013, in Verdacht geriet ein 19-Jähriger, der eines Tankstellenraubes überführt worden war. Doch im Prozess meldeten sich Zeugen, die das Opfer noch lebend gesehen hatten, als es der Anklage zufolge bereits tot war. Der junge Mann wurde freigesprochen, der Fall Rapp bleibt offen.

Ermordet am 11. April 2011: Augustine O. (40). Foto: Polizei

Ermordet im Februar 2013: Anton Rapp (56). Foto: Polizei Düsseldorf