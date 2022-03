Nach Schließung : Wann der Real in Düsseldorf-Bilk wieder öffnen darf

Auch am späten Donnerstagnachmittag standen verwunderte Kunden vor dem Real-Markt in Bilk. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Viele Menschen in Düsseldorf-Bilk waren in den vergangenen Tagen verwundert, standen sie doch vor den verschlossenen Türen der dortigen Filiale der Supermarktkette Real. Jetzt ist klar, wann der Laden wieder öffnen darf.

Die Filiale der Real-Supermarktkette in Düsseldorf-Bilk war am Donnerstag geschlossen, ein Schild davor wies auf eine Betriebsstörung hin. Man möge doch bitte auf die Filiale in Heerdt ausweichen.

Auch am späten Donnerstagnachmittag waren immer noch Kunden zu beobachten, die verwundert vor den sich nicht öffnenden Türen standen. Manche hatte sich bereits einen Einkaufswagen besorgt und mussten diesen dann unverrichteter Dinge wieder zurückschieben. Auch der Brathähnchenverkäufer auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt hatte offenbar deutlich weniger zu tun als an anderen Tagen. Er saß vor seinem Wagen und wartete auf Kundschaft.

Am Freitag waren die Auskünfte von Stadt und Unternehmen zwar nicht ausführlicher, immerhin konnte Real-Sprecher Markus Jablonski aber verkünden: „Wir machen am Samstag wieder auf.“ Das Problem sei behoben worden, das Amt habe den Markt wieder freigegeben. Worin die Betriebsstörung bestanden habe, könne er leider nicht sagen.

Für die beiden Düsseldorfer Standorte Flingern (“Emmas Enkel“) und Heerdt steht bereits fest, was mit ihnen passiert: Die Filiale in Flingern ist an Edeka verkauft worden, die in Heerdt verbleibt bei Real. Für den Standort Bilk ist noch keine Entscheidung gefallen.