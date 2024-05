Tempo 30 in Oberkassel Wegen Lärmschutz: „Superblitzer“ an der Luegallee

Bislang steht einer der drei sogenannten „Superblitzer“ der Stadt (offizieller Name: „Enforcement Trailer“) unter anderem regelmäßig an der Corneliusstraße. Dort ist die Luft besonders dick, daher gilt Tempo 30. So schnell oder langsam darf man seit knapp einem Jahr auch an der Luegallee fahren. Jetzt wurde dort erstmals der Blitz-Anhänger abgestellt. Der Grund an der Luegallee ist allerdings Lärmschutz.