Kostenpflichtiger Inhalt: Düsseldorfer Parks im Check : Der Südpark bietet viel Platz für viele Menschen

Am Dienstagmittag sind Spaziergänger im südlicheren Teil des Südparks unterwegs. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der Südpark ist der größte Park in Düsseldorf. Er lockt in diesen Tagen wieder viele Besucher aller Altersgruppen an, die die besten Wiesenplätze suchen. Nicht immer wird dabei Rücksicht aufeinander genommen.