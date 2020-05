Arbeiten in Bilk : Südliche Düssel wird trocken gelegt

Bilk Das Düsselwasser war in eine benachbarte Baugrube gesickert, nun soll der Fluss unter die Erde verlegt werden. Die Fische werden vorübergehend umgesiedelt, die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres dauern.

Zäune, Bagger und ein Baucontainer stehen schon bereit, aber erst Ende des Monats wird das volle Ausmaß der Arbeiten an der südlichen Düssel in Bilk zu sehen sein. Dann nämlich wird das Flüsschen zwischen Aachener Straße und Merowingerstraße komplett trocken gelegt und für mehrere Monate kein Wasser führen.

Der Großeingriff ist nötig, weil bei Kanalbauarbeiten Düsselwasser in eine Baugrube an der Karolingerstraße westlich der Merowingerstraße gesickert war. Um dieses und weitere Bauvorhaben nicht zu behindern, wird der Fluss nun auf dem entsprechenden Abschnitt vorübergehend verrohrt und damit überirdisch vollständig trocken gelegt. In einem ersten Schritt werden zwei Dämme an den Brücken der Aachener und Merowingerstraße errichtet, dazu wird vom städtischen Entwässerungsbetrieb Lehm im Flussbett aufgeschüttet.

Bevor das Wasser zwischen den Dämmen abgepumpt werden kann, müssen die Fische, die in diesem Düssel-Abschnitt leben, in Sicherheit gebracht werden. Das Abfischen ist aktuell für den 27. Mai geplant, die gefangenen Tiere werden in einem anderen Teil der Düssel wieder ausgesetzt. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Dämme wieder abgebaut und die Uferabschnitte wiederhergestellt, so dass die Tiere in ihren angestammten Lebensraum zurückkehren können.