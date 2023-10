Imbiss in Düsseldorf Extrem lange Schlangen vor neuem Sucuk-Laden in Düsseldorf

Özgür ist begeistert. Der 27-Jährige hat den für ihn ultimativen Gaumenschmaus entdeckt. „Das ist so lecker. Mir fehlen die Worte“, meint Özgür und beißt ein weiteres Mal in seinen ersten Döner von „Sucuk and Chill“. In der aus dem türkischen Fladenbrot geformten Tasche landeten Tomaten, Gewürzgurken, Zwiebeln, Käse, Soßen und eben das hauchdünn vom Spieß heruntergeschnittene Sucuk, einer u.a. mit Knoblauch kräftig gewürzten Fleischvariante vom Rind, Kalb oder Lamm. Özgür war der erste Kunde des neuen Ladens an der Adersstraße.