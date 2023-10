Therapien in Düsseldorf Wenn Besuche auf dem Golfplatz bei der Therapie helfen

Was aber auch auffällt: Die sieben Männer zwischen 30 und 62 Jahren haben richtig Spaß. Ungewöhnlich genug – denn sie haben alle eine jahrzehntelange schwerste „Sucht-Geschichte“ hinter sich, waren schon ganz tief in der Gosse, wie einer von ihnen sagt. Heroin, Kokain, Medikamente, Alkohol – ihre Drogeneinnahme sei polytoxisch gewesen, erklärt Diplom-Sozialpädagoge Markus Menth. Der Suchttherapeut leitet das Therapiezentrum Haus Eller in Düsseldorf. Aufgrund ihres multiplen Substanzmissbrauchs leben die Männer stationär dort – manche von ihnen bereits seit Jahren.